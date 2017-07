Classifica singoli più venduti in Italia al 30 giugno 2017: Despacito si conferma per la seconda settimana consecutiva la hit dell’estate! Il brano del cantante portoricano Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, noto con lo pseudonimo Luis Fonsi, in collaborazione con il famoso rapper portoricano Luis Ayala Rodríguez, più conosciuto con il nome d’arte Daddy Yankee, è sempre in vetta! Chi c’è dopo Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee? Senza pagare dei due rapper più influenti, ricchi e amati degli ultimi anni: Fedez e J-Ax. Anche in questo caso si tratta di una conferma. Chi c’è sul gradino più basso del podio? Il grande allievo di Fedez: Fabio Rovazzi!

Il brano è Volare e vede la straordinaria partecipazione del celebre cantante e conduttore tv Gianni Morandi. Subito dopo il podio troviamo Fabri Fibra con il singolo Pamplona, che vede la partecipazione dei Thegiornalisti, poi gli Imagine Dragons con il singolo Thunder e Cono gelato della Dark Polo Gang. Chiudono la top ten Tran Tran di Sfera Ebbasta, i The Chainsmokers con i Coldplay con il singolo Something just like this, Baby K con il singolo Voglio ballare con te, che vede la partecipazione di Andres Dvicio, e infine il geniale cantautore britannico Ed Sheeran con Shape of you.

La top twenty dei singoli più venduti in Italia dal 23 al 29 giugno 2017

1 DESPACITO – LUIS FONSI FEAT. DADDY YANKEE

2 SENZA PAGARE – J-AX & FEDEZ FEAT. T-PAIN

3 VOLARE – FABIO ROVAZZI FEAT. GIANNI MORANDI

4 PAMPLONA – FABRI FIBRA FEAT. THEGIORNALISTI

5 THUNDER – IMAGINE DRAGONS

6 CONO GELATO – DARK POLO GANG

7 TRAN TRAN – SFERA EBBASTA

8 SOMETHING JUST LIKE THIS – THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY

9 VOGLIO BALLARE CON TE – BABY K FEAT. ANDRES DVICIO

10 SHAPE OF YOU – ED SHEERAN

11 HAPPY DAYS – GHALI

12 SYMPHONY – CLEAN BANDIT FEAT. ZARA LARSSON

13 ATTENTION – CHARLIE PUTH

14 NO LIE – SEAN PAUL FEAT. DUA LIPA

15 SUBEME LA RADIO – ENRIQUE IGLESIAS FEAT. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX

16 BELIEVER – IMAGINE DRAGONS

17 2U – DAVID GUETTA FEAT. JUSTIN BIEBER

18 THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK – SHAWN MENDES

19 SWALLA – JASON DERULO FEAT. TY DOLLA SIGN & NICKI MINAJ

20 TRA LE GRANITE E LE GRANATE – FRANCESCO GABBANI