Com’è rinata l’amicizia tra Katy Perry e Taylor Swift?

Com’è nata l’amicizia tra Katy Perry e Taylor Swift? Le due amatissime e celebri star della musica internazionale hanno fatto pace di recente dopo anni di incomprensioni e musi lunghi.

La pace tra le due artiste è stata ufficialmente siglata mediante la loro collaborazione musicale nel video “You Need To Calm Down”. L’artista di Firework ha parlato della loro amicizia ritrovata in un’intervista rilasciata a The Kyle & Jackie O Show: “È stato un processo. Le ho letteralmente mandato ramo d’ulivo e una nota per scusarmi del mio ruolo in tutto questo quando ha iniziato il suo Reputation tour. Ho semplicemente pensato che stava per imbarcarsi in qualcosa di nuovo e grande e aveva bisogno del supporto. Mentre stavo finendo il mio tour – ha aggiunto -, mi sono resa conto di quanto abbiamo in comune. Forse ci sono solo altre cinque persone al mondo che possono avere lo stesso tipo di conversazioni e capire da dove veniamo. Sono andata da lei e le ho detto ‘Ehi, sai, è passato tanto tempo e penso che siamo cresciute un po’. Spero che potremo essere amiche in futuro”.

Katy Perry ha poi concluso: “Penso che sia incredibile che abbiamo avuto questa opportunità di cambiare e spero solo che anche altre persone possano imparare da questo”.

Redazione-iGossip