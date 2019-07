Concerti più visti nel primo trimestre 2019 in Italia: trionfa Salmo

Concerti italiani più visti nel primo trimestre 2019, secondo la classificata stilata da SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Trionfa Salmo con 14.373 spettatori nel live dello scorso 16 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il rapper sardo è anche in quinta e decima posizione, rispettivamente con 12.829 spettatori nel concerto del 9 marzo al Pala Alpitour di Torino e 11.418 presenze in quello del 30 marzo al Mediolanum Forum.

In seconda posizione in top 10 ci sono Twenty One Pilots, che grazie al loro live dello scorso 21 febbraio all’Unipol Arena sono riusciti a vendere 14.154 biglietti, mentre terzi sono i Florence and The Machine, in terza posizione, con 13.913 biglietti il 17 marzo all’Unipol Arena. La formazione britannica capitanata da Florence Welch è presente anche al settimo posto con 11.577 presenze durante il live del 18 marzo al Pala Alpitour.

Indie da mainstream con Calcutta alla posizione numero quattro. Il cantautore di Latina totalizza nella data del 23 gennaio all’Unipol Arena 13.514 spettatori. Tripletta anche per i Negramaro, al sesto, ottavo e nono posto. Giuliano Sangiorgi e soci hanno messo a segno rispettivamente 11.766 spettatori, nella data del 24 febbraio all’Unipol Arena, 11.526 spettatori in quella del 27 febbraio al Mediolanum Forum e 11.484 il 23 febbraio al Pala Alpitour.

