Cristiano Malgioglio diventa Malena per il singolo Notte perfetta: i complimenti di Monica Bellucci

Cristiano Malgioglio ha scelto di interpretare il ruolo di Malena per il video del suo nuovo singolo Notte perfetta. Il video è stato girato principalmente a Marina di Modica, già set dall’omonimo e geniale film di Giuseppe Tornatore interpretato dalla grande diva del cinema italiano Monica Bellucci.

“Una sera ho sognato Monica Bellucci che avevo incontrato mentre faceva uno spot per un noto stilista e mi è venuta in mente quella nota camminata di Malena – ha svelato Malgioglio all’Adnkronos qualche settimana fa -. Avevo in programma di essere sul set alle 9 del mattino e dissi al regista di girare prima la parte con i rapper perché io preferisco fare le riprese il pomeriggio. Sono scappato e sono andato a comprare un vestito da donna, mi sono fatto truccare e mi sono presentato sul set vestito da Monica Bellucci”.

”Il regista, il grande Gaetano Morbioli – ha poi raccontato il famoso cantautore Malglioglio – è rimasto a bocca aperta e mi ha detto: ‘ma è geniale!’ e così abbiamo girato questa scena dove mi sono ispirato al fim della Bellucci, dove c’è la passeggiata e questo bellissimo ragazzo che mi segue con la bicicletta. Il mio è anche un modo per lanciare un messaggio contro l’omofobia, dove io non ho paura di niente, dove riesco a reinventarmi e mi vesto da donna. Mentre gli altri rimangono indietro di 20 anni io cerco sempre di trovare nuovi stimoli e credo che questa sia la mia forza, essere diverso da tutti gli altri”.

Per la prima volta nel video il cantautore sarà affiancato da due rapper, i The Jek. Il pezzo è un brano molto ritmico perché vuole che la gente balli non solo d’estate ma anche di inverno.

L’opinionista fisso del Grande Fratello ha ricevuto i complimenti della diva Monica Bellucci. La reazione della celebre star è stata raccontata dal suo staff all’Adnkronos: “Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa così originale e divertente”.

Anche questo nuovo singolo di Cristiano diventerà sicuramente un vero e proprio tormentone… noi non abbiamo dubbi!

Redazione-iGossip