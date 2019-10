Den Harrow affossa i trapper: “Sono cialtroni, sporchi e brutti”

Den Harrow ha affossato duramente i trapper, che vanno molto in voga tra gli adolescenti e i giovani, perché secondo lui sono cialtroni, sporchi e brutti. Il 57enne cantante, ex modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Stefano Zandri è andato giù pesante contro i nuovi idoli dei teenager.

Stefano Zandri, che nel 2012 ha ammesso che i brani pubblicati a nome Den Harrow prima del 1988 non erano cantati da lui, si è lasciato andare durante un’intervista al vetriolo rilasciata ai microfoni di Radio Cusanu Campus in cui ha parlato dei “mitici anni 80” e del suo periodo d’oro musicale, terminato proprio con il finire di quel decennio.

“Se mi sono rimasti amici i miei colleghi cantanti degli anni ’80? Di quei tempi pochi – ha dichiarato Den -, anche perché i cantati anni ’80 sono come quelle belle donne che diventano delle cesse e pensano ancora di essere belle. Sono ridicoli. Sono ancora amico di Gioiello e pochi altri. Con Sabrina Salerno ci salutiamo, ci sentiamo”.

Il suo giudizio nei confronti dei trapper è impietoso: “Non li ascolto. Ogni tanto sento qualche pubblicità con delle metriche assurde che neanche vanno a tempo. Dicevano che gli anni 80 erano finti, ma questi sono quattro cialtroni. Sono sporchi brutti e cattivi e non sono neanche artisti, non li considero neanche”.

Le sue dichiarazioni fragorose stanno facendo rapidamente il giro della Rete, scatenando aspre e vivaci polemiche sui social. E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Den?

Redazione-iGossip