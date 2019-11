Diari aperti (Segreti svelati) di Elisa: la tracklist del doppio album

Diari aperti (Segreti svelati) di Elisa è stato pubblicato il 15 novembre scorso. La cantante ha pubblicato la tracklist completa della versione “Segreti svelati” sui social. Due dischi, nel progetto, con duetti inediti (come Promettimi, insieme a Carmen Consoli) e featuring dei singoli già rilasciati (con Calcutta in “Se piovesse il tuo nome” o Brunori Sas per “Anche Fragile”).

DISCO 1

1. Tutta un’altra storia

2. Se Piovesse il Tuo Nome (con Calcutta)

3. Tua Per Sempre

4. Anche Fragile (con Brunori Sas)

5. Promettimi (con Carmen Consoli)

6. L’Amore per te

7. L’Estate è già Fuori

8. Con te mi sento così

9. Vivere Tutte le vite (con Carl Brave)

10. Come Fosse Adesso

11. Quelli che restano (con Francesco De Gregori)

12. In piedi

13. Blu Part II (con Rkomi)

14. Diari Aperti

DISCO 2

1. Soul

2. Thirst

3. Feeling This Way

4. You Don’t Love Me Like I Do

Redazione-iGossip