Dio perdona io no è il primo album di Enzo Dong, che è disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 25 ottobre scorso. Il giovane rapper napoletano ha collaborato con altri rapper della scena italiana come Fabri Fibra, la Dark Polo Gang, Tedua, Fedez, Gemitaiz e Drefgold. Tra i producer, invece, troviamo Andry The Hitmaker, Dat Boi Dee, Madreal, Legend, Chris Nolan, Luna, Slembeatz, Kid Caesar, Daves The Kid e Junior K.

Dal 25 ottobre è impegnato con l’instore tour durante il quale sta promuovendo l’album.

Dio perdona io no di Enzo Dong: la tracklist dell’album

1. Dalle Vele (prod. Andry The Hitmaker)

2. Dio perdona io no feat. Fabri Fibra (prod. Andry The Hitmaker)

3. Spotify (prod. Dat Boi Dee)

4. O’Rass (prod. Madreal)

5. Bandito feat. Dark Polo Gang (prod. Andry The Hitmaker)

6. AK47 (prod. Legend)

7. Limousine feat. Tedua (prod. Chris Nolan)

8. Te quiero (prod. Luna)

9. YouPorn (prod. Slembeatz)

10. Dallo psicologo feat. Fedez (prod. Dat Boi Dee)

11. Per Alessia (prod. Kid Caesar)

12. Nuovi euro feat. DrefGold (prod. Daves The Kid & Junior K)

13. Napoletana vera (prod. Andry The Hitmaker)

14. Bingo feat. Gemitaiz (prod. Andry The Hitmaker)

15. Domani si muore (prod. Andry The Hitmaker)

Redazione-iGossip