Dj Elena Tanz rivela: “Amo tutta la musica dance, dal passato al presente”

Dj Elena Tanz ha rivelato in una recente intervista che ama tutta la musica dance, dal passato al presente, poiché è il genere musicale in cui si identifica. La deejay e proprietaria della Label Epoque ha iniziato a mixare quando aveva quasi 17 anni ed è sempre stato il suo sogno da bambina.

Dj Elena Tanz ha raccontato a LF Magazine come ha vissuto il passaggio fra il mixaggio con i vinili e quello attuale: “In modo tragico!!! Ero già nel team artistico di Gigi D’Agostino, per un periodo ho continuato a suonare con i vinili, poi piano piano mi sono adeguata, più che altro per una questione logistica e per poter proporre Musica che esiste solo in file. Per fortuna anche i lettori digitali hanno la modalità vinile e quindi, anche se non è la stessa cosa, posso mantenere i vecchi rituali e la stessa gestualità. L’analogico ha tutta un’altra sensibilità, e ammetto che non sia stato facile il passaggio ai cd e alle chiavette, decisamente più grossolano e scontato”. Lavora molto spesso all’estero, in particolar modo ha suonato diverse volte in Austria, Francia e Spagna.

Al di là del genere dance music, Elena Tanz apprezza molto i Tiromancino e Levante. Giudizio negativo sul rap-trap italiano poiché è un genere che l’annoia in quanto lo ritiene ripetitivo con inglesismi usati a sproposito e con il male di vivere di base.

