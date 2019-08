Dj più pagati al mondo: stilata la classifica

Chi sono i dj più pagati al mondo? La prestigiosa e rinomata rivista statunitense di economia ha stilato l’ambita classifica. Dopo sei anni di primato, non c’è più al vertice della top 15 il celebre deejay Calvin Harris, che è sceso in terza posizione, superato da The Chainsmokers e Marshmello. Il 35enne musicista, cantante e produttore discografico britannico ha guadagnato 38,5 milioni di dollari nell’ultimo anno.

Dj più pagati al mondo: la top 15

1. The Chainsmokers ($46 milioni)

2. Marshmello ($40 milioni)

3. Calvin Harris ($38.5 milioni)

4. Steve Aoki ($30 milioni)

5. Diplo ($25 milioni)

6. Tiësto ($24 milioni)

7. Martin Garrix ($19 milioni)

8. David Guetta ($18 milioni)

9. Zedd ($17 milioni)

10. Armin van Buuren ($15 milioni)

11. Kaskade ($14 milioni)

12. Skrillex ($13 milioni)

13. Alesso ($12.5 milioni)

14. Afrojack ($12 milioni)

15. DJ Snake ($11.5 milioni)

15. DJ Pauly D ($11.5 milioni)

15. Dimitri Vegas & Like Mike ($11.5 milioni)

Redazione-iGossip