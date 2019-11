Dove gli occhi non arrivano Tour di Rkomi: le date dei concerti

Dove gli occhi non arrivano Tour di Rkomi debutterà il 23 novembre e lo vedrà protagonista per tutto l’inverno nei più prestigiosi club della penisola italiana. L’artista è molto entusiasta e felice: “Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia, tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni”.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it.

Dove gli occhi non arrivano Tour di Rkomi: tutte le date

23/11 Nonantola (Mo), Vox Club

30/11 Firenze, Viper Theatre

13/12 Modugno (Ba), Demodè Club

21/12 Roncade (Tv), New Age Club

11/01 Venaria Reale (To), Teatro Concordia

17/01 Napoli, Duel

18/01 Roma, Orion

25/01 Milano, Fabrique

Redazione-iGossip