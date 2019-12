Due, La nostra storia live è il nuovo album di Raf e Umberto Tozzi. Il progetto discografico dei due cantautori contiene le registrazioni dei brani eseguiti live durante il tour che ha visto loro protagonisti nei palasport durante la scorsa primavera. Il doppio cd è composto da 25 tracce ed è disponibile dal 29 novembre scorso.

Il progetto discografico contiene i più grandi successi di Raf e Umberto Tozzi, da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni ’80, da Infinito a Ti amo, da Ti pretendo a Gli altri siamo noi, da Come una danza, il loro ultimo singolo inedito, a Gente di Mare, il loro storico duetto. Da marzo 2020, i due celebri cantautori saranno nuovamente in tour insieme nei teatri italiani.

Due, La nostra storia live di Raf e Umberto Tozzi: la tracklist dell’album

Disco 1

1. Il Battito Animale

2. Ti Amo

3. Due

4. Notte Rosa

5. Sei la Più Bella Del Mondo

6. Dimmi Di No

7. Non È Mai Un Errore

8. Medley: Roma Nord / Qualcosa Qualcuno / Se Non Avessi Te / Gli Innamorati

9. Gente Di Mare

10. Medley: Iperbole / Siamo Soli Nell’immenso Vuoto Che C’È / Per Tutto Il Tempo / Show Me the Way to Heaven

11. Si Può Dare Di Più

12. Come Una Danza

13. Gli Altri Siamo Noi

Disco 2

1. Come Una Favola

2. Medley: Dimentica Dimentica / Eva / Donna Amante Mia / Io Camminerò / È Quasi L’alba / Malinverno / Ossigeno / Via

3. Cosa Resterà Degli Anni ’80

4. Immensamente

5. Inevitabile Follia

6. Io Muoio Di Te

7. Self Control

8. Stella Stai

9. Ti Pretendo

10. Tu

11. Infinito

12. Gloria