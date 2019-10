Eco di sirene World Tour 2019 di Carmen Consoli: le date dei concerti

Eco di sirene World Tour 2019 di Carmen Consoli prenderà il via da Cuba. La famosa e popolare Cantantessa sarà sul palco in punta di plettro accompagnata da violino e violoncello, rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta: tre musiciste, tre donne che declinano i significati del titolo dello spettacolo e come ‘sirene’ simboleggiano la forza originaria della Madre Terra il cui canto affascina e seduce.

Eco di sirene World Tour 2019 di Carmen Consoli: le date

06/11- L’Avana – Cuba -Teatro America

09/11 – Santiago del Chile – Amanda Club

11/11 – New York – Angel Orensanz Foundation

13/11 – Boston – Regattabar

16/11 – Miami – Hit week Festival – North Beach Bandshell

18/11 – Los Angeles – Zipper Hal

19/11 – San Francisco – Brava Theater

Redazione-iGossip