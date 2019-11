Eliana Michelazzo debutta come cantante: il brano è dedicato al finto fidanzato Stefano Coppi

Eliana Michelazzo debutta come cantante. Il brano dell’ex agente di Pamela Prati è dedicato al finto fidanzato Stefano Coppi. Una delle principali protagoniste dello scandalo Mark Caltagirone ha scelto di dedicarsi al mondo della musica, dopo scandali, inchieste e una montagna di polemiche.

Soltanto poco tempo fa c’era stato il debutto del nuovo singolo di Pamela Prati “Corazòn de vacaciones“ feat. Jay P., con un testo e un video che richiamavano al compianto Mark Caltagirone. Ora è il turno della sua ex manager, Eliana Michelazzo.

Il primo singolo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si intitola “Riparto da me” ed uscirà ufficialmente il 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple music e Youtube. Per questo pezzo, Eliana ha collaborato con The Gambler.

L’ex socia in affari e presunta ex fidanzata di Pamela Perricciolo ha comunicato con gioia ai suoi follower di Instagram la pubblicazione del suo primo singolo: “Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI… voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso… ecco un pezzetto del video Riparto da me”.

Che cosa ne pensate? Le polemiche e le critiche impazzano in Rete.

Redazione-iGossip