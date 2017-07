Elodie Di Patrizi commenta la separazione artistica da Emma Marrone

Elodie Di Patrizi ha nuovamente commentato la separazione artistica dalla sua coach e mentore di Amici di Maria De Filippi 15, Emma Marrone, durante il Festival Collisioni 2017. La bravissima artista dai capelli rosa ha spiegato: “Dopo Sanremo ho voluto fare a modo mio, ho pensato che potevo fare da sola. Mi sono sentita in colpa. Quando una persona ti dà tanto ti chiedi se stai facendo la cosa giusta. È giusto che le persone siano libere e facciano il proprio percorso. Poi quando i rapporti sono sinceri restano sinceri, anche se ci vuole tempo prima che le ferite vengano risanate”.

Dopo essersi piazzata all’ottavo posto al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con la canzone Tutta colpa mia, Elodie ha voluto dunque proseguire per la sua strada professionale senza la sua mentore.

La fidanzata di Lele Esposito, che ha vinto il Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte con il brano Ora mai, ha poi pubblicamente ringraziato Emma: “Ha una tenacia che ho visto in poche persone in tutta la mia vita. Lei è una persona che quando crede in una cosa va dritta come un treno. Io sono più realista e pessimista. Mi ha aiutato a credere in me e la ringrazierò sempre per questo”.

La rottura professionale tra Elodie ed Emma era stata annunciata alcuni giorni dopo il Festival della canzone italiana 2017 dalla seconda classificata di Amici di Maria De Filippi 15 sul suo profilo Instagram: “Per continuare il mio percorso artistico ho scelto come compagno di viaggio Fabrizio Giannini. Ciò nasce dalla voglia di mettermi alla prova. Ho deciso di lasciare il porto sicuro dove sono stata trattata come una figlia e dove ho ricevuto tanti consigli, per il desiderio di testarmi e di iniziare a costruire il mio porto sicuro. Sono molto felice che Fabrizio abbia accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida. Con la speranza di essere effettivamente all’altezza e di migliorare sempre, vi abbraccio”.