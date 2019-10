Elton John affossa Madonna: “È stata cattiva con Lady Gaga”

Elton John ha affossato la Regina del Pop Madonna perché è stata cattiva e molto dura nei confronti di Lady Gaga, agli inizi della carriera di Miss Germanotta. Stefani Joanne Angelina Germanotta è stata diverse volte criticata e attaccata dalla celebre diva della musica internazionale per diversi motivi, tra cui anche il singolo Born This Way di GaGa che sembrava decisamente simile a Express Yourself.

Nella sua autobiografia intitolata “Me”, Elton John ha svelato diversi aneddoti relativi alla sua carriera e a quella di altre star di livello mondiale: da Donatella Versace a Michael Jackson fino a Freddie Mercury.

La sua autobiografia è stata pubblicata il 15 ottobre scorso in anteprima mondiale – e in Italia per Mondadori Rappresenta l’unica autobiografia ufficiale dell’icona della musica, che svela i retroscena della sua vita straordinaria e fuori dagli schemi.

Nel suo libro il grande amico vip della celebre stilista Donatella Versace ha puntato il dito contro Madonna: “Ero solito prendere in giro (Miss Ciccone, ndr) per l’uso che fa del playback durante i suoi spettacoli, ma il problema è iniziato davvero quando ha parlato male di Lady Gaga in un programma americano. Non si è comportata bene”.

Il baronetto della Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha poi continuato: “Ho capito che il singolo Born This Way di Gaga sembrava decisamente simile a Express Yourself. Avrebbe dovuto prenderlo come un complimento e invece no. Soprattutto quando una persona afferma di essere dalla parte delle donne, deve evitare queste guerre. Penso che sia semplicemente sbagliato quello che ha fatto in questi anni. Un artista affermato non dovrebbe buttare giù un artista più giovane all’inizio della sua carriera”.

Siete d’accordo con Elton? Che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip