Ensi, il suo quinto album è V: la tracklist del disco

Ensi ha scelto di intitolare il suo quinto album V in onore di suo figlio, Vincent, e di Vendetta, il suo primo album. Il nuovo disco del rapper italiano affronta tante tematiche di estrema attualità: dal sociale all’interazione razziale fino ai rapporti nell’epoca dei selfie. Ma c’è anche tanta vita privata dell’artista. In questo nuovo disco del rapper italiano Jari Ivan Vella ci sono importanti collaborazioni con Il Cile, Clementino, Luchè e Gemitaiz & Madman.

Il rapper italiano ha descritto così il suo nuovo disco: “La mia penna non è mai stata motivata dalle sfumature, ho sempre trovato la maggiore ispirazione agli estremi, nella sofferenza quanto nella felicità. Questi ultimi tre anni della mia vita sono stati davvero intensi, sono passato più volte da un estremo all’altro senza fermate intermedie. È cambiato tutto. Sono cambiato anche io. Mi ci è voluto del tempo per metabolizzare e me lo sono preso – ha continuato Ensi -, in piena controtendenza con il momento storico nel quale viviamo, dove è tutto molto veloce. Ma questo processo era necessario per arrivare a questo disco. Negli ultimi mesi ho raccolto tutto questo vissuto nella musica e ho scritto V, senza dubbio il mio miglior disco fino ad oggi. Non è una fotografia del momento – ha sottolineato l’artista -, è più un collage di foto, strappi del passato e del presente, nei suoni come nelle immagini. Ci sono delle versioni completamente inedite della mia musica e le versioni migliori dei miei punti di forza. In V c’è l’uomo, il rapper e il padre”.

La tracklist dell’album V

1. RIBELLI SENZA CAUSA

2. IDENTITA’ feat. IL CILE

3. ICONIC

4. BOOM BYE BYE

5. SI, COME NO feat. CLEMENTINO

6. TUTTO IL MONDO E’ QUARTIERE

7. MEZCAL

8. TE LO DICEVO feat. LUCHE’

9. SUGAR MAMA

10. 4:20 feat. GEMITAIZ & MADMAN

11. IN VOLO

12. MAMMA DICEVA

13. NOI

14. VINCENT