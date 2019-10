Evanescence e Within Temptation in concerto ad Assago il 14 aprile 2020

Evanescence e Within Temptation saranno in concerto insieme ad Assago il 14 aprile 2020. Sharon den Adel ha commentato così questa nuova tournée congiunta: “Abbiamo delle news fantastiche… Ad aprile faremo squadra con Evanescence per portarvi un tour speciale da co-headline! Questo sarà un tour che non vorrai davvero perdere. È stato davvero stupendo incontrare Amy e la band. Abbiamo davvero tanto in comune, ma più di qualsiasi cosa, condividiamo la stessa passione per ciò che amiamo di più al mondo. Non vedo davvero l’ora di fare questo insieme e renderlo memorabile per tutti!”.

Amy Lee ha aggiunto: “Siamo molto contenti di unire le nostre forse con Within Temptation, per quello che sarà un tour epico ad aprile. Ci sono state persone che ci hanno chiesto di collaborare insieme, da molto tempo, e promettiamo che l’attesa ne varrà la pena! Non vedo l’ora di sentire la meravigliosa voce di Sharon tutte le sere!”.

I biglietti sono disponibili in Fan Pre-sale + VIP upgrades & upsells dal 17 settembre per gli iscritti al Vivo Club. Tutti gli altri biglietti sono acquistabili su Ticketone.it dal 20 settembre in tutti i punti vendita TicketOne.

