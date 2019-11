Everyday Life dei Coldplay: la tracklist dell’album

Everyday Life dei Coldplay è il loro ottavo album ufficiale, che sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 22 novembre. L’ottavo lavoro discografico di inediti della band composta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion sarà un doppio album, disponibile su CD, vinile e in digitale, diviso in due parti (Sunrise e Sunset) dalla durata complessiva di 53 minuti.

In questo doppio album prodotto da The Dream Team, i Coldplay hanno collaborato con l’artista belga Stromae, il cantante e musicista nigeriano Femi Kuti, l’artista nigeriana Tiwa Savage e il cantante e musicista inglese Jacob Collier. La copertina si ispira ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista, Jonny Buckland.

Everyday Life dei Coldplay: la tracklist

Sunrise

1. Sunrise

2. Church

3. Trouble In Town

4. BrokEn

5. Daddy

6. WOTW / POTP

7. Arabesque

8. When I Need A Friend

Sunset

1. Guns

2. Orphans

3. Èkó

4. Cry Cry Cry

5. Old Friends

??? ??? .6

7. Champion Of The World

8. Everyday Life

Redazione-iGossip