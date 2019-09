Fedez annuncia il suo nuovo album: “Sto tirando fuori tutta la m**da accumulata in questi mesi”

Fedez ha annunciato il suo nuovo album mediante un messaggio inviato ai suoi numerosi follower tramite Instagram Story. Gli ultimi anni per il celebre rapper ed ex giudice di X Factor sono stati davvero magici sotto il profilo privato: dalla nascita del primogenito Leone Lucia al matrimonio sfarzoso con la potente e influente fashion blogger Chiara Ferragni.

L’ex socio in affari di J-Ax ha dichiarato di essere tornato al lavoro per il suo sesto album. Nel disco ci sarà una collaborazione con Dargen d’Amico, dopo il featuring della precedente hit Bocciofili.

“Nuovo disco – ha detto il rapper -, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la m*rda accumulata in questi mesi. Abbiamo lavorato in segreto per un po’ ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione”.

Intanto Paranoia Airlines risulta essere il secondo disco più venduto del 2019, dietro Colpa delle favole di Ultimo.

