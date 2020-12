Femmena è il nuovo album di Livio Cori: la tracklist

Femmena è il nuovo album di Livio Cori, che è già disponibile e arriva dopo il successo del suo esordio del 2019, Montecalvario (Core senza paura), pubblicato durante il Festival di Sanremo dello stesso anno a cui l’artista napoletano ha partecipato in coppia con Nino D’Angelo.

Anticipato da 5 singoli pubblicati ogni due settimane tra settembre e ottobre, “Femmena” contiene 10 tracce che segnano un punto di incontro tra l’R’n’B e la tradizione cantautorale di Napoli. “A livello internazionale – racconta Livio Cori – l’R’n’B è considerato il genere per eccellenza che parla di amore, ed è un po’ la stessa reputazione che ha, in Italia, la canzone napoletana. Da qui nasce l’intuizione di fondere queste culture lavorando sia sul concept, in cui racconto il mio rapporto con varie figure femminili, sia sul suono che, oltre a ispirarsi all’R’n’B contemporaneo, ha varie influenze afro-caraibiche. La definizione migliore per rendere a parole l’immaginario sonoro di ‘Femmena’ è‘tropical R’n’B’”.

Le musiche di “Femmena” sono curate da Livio Cori insieme al produttore e chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway: i due hanno lavorato sodo durante il primo lockdown, trovando un’intesa che è cresciuta sempre di più, tanto da portarli a dare un’identità sonora precisa a questo disco che, in alcuni brani, si apre anche al rap grazie a delle collaborazioni di rilievo. Tra gli ospiti vocali, infatti, ci sono quattro rapper di punta della scena italiana: Enzo Dong, Nicola Siciliano, Peppe Soks e Giaime. Oltre a loro figura nel disco anche la cantautrice spagnola Sofi De La Torre, presente nell’unica traccia non prodotta da Livio Cori ed Eithaway ma da Kina, producer ventenne di Acerra che può già vantare un disco d’oro negli Stati Uniti.

Nei testi dei 10 brani, scritti sia in napoletano che in italiano, Livio Cori esplora i suoi rapporti con varie figure femminili che lo hanno segnato (specialmente nell’ultimo anno) ed esprime sentimenti sia positivi che negativi ma sempre con consapevolezza, considerazione e rispetto. Si passa dal racconto di risvolti leggeri legati a flirt e relazioni passeggere fino a brani più profondi e struggenti che parlano di veri e propri amori sofferti.

“Femmena” è un album che sancisce una nuova fase nel prolifico rapporto tra Napoli e la cultura black musicale.

Femmena di Livio Cori: la tracklist dell’album

01 FEMMENA feat NICOLA SICILIANO

02 VULESSE

03 N’APPOCO feat PEPPE SOKS

04 NIENTE STORIE

05 CRIREME feat SOFI DE LA TORRE prod. KINA

06 O’ MALE feat GIAIME

07 SPARAME

08 PUSHER LOVE feat ENZO DONG

09 M.I.A.

10 VICINO A TE

La biografia di Livio Cori

Livio Cori (1990), rapper e cantautore nato e cresciuto nei quartieri spagnoli di Napoli, si distingue nella scena urban per il mix sonoro di hip hop, R’n’B ed elettronica solcato dal flow melodico dei suoi testi in cui alterna dialetto napoletano e italiano. Nel 2015, grazie al suo primo singolo, “Tutta la notte” featuring Ghemon, raggiunge la vetta della classifica Urban di MTV e entra in alta rotazione sui principali network radiofonici. Poco dopo, vince il premio M.E.I. come miglior artista emergente hip hop. Nel 2017 partecipa da attore alla terza stagione della serie tv “Gomorra” per cui scrive anche un brano della colonna sonora ufficiale, “Surdat”. Nel 2019, figura tra i big in gara al 69° Festival di Sanremo insieme a Nino D’Angelo, con cui presenta il brano “Un’altra luce”. Il singolo entra a far parte del suo album d’esordio per Sugar, “Montecalvario (Core senza paura)” – titolo che omaggia il quartiere in cui l’artista è cresciuto. Nei mesi successivi, oltre ad apparire anche nella quarta stagione di “Gomorra”, decide di collaborare con una serie di artisti che stima e conosce personalmente per dare nuova vita ad alcuni dei brani del disco: “A casa mia rmx” feat. Samurai Jay e “Addà passà rmx” feat. CoCo sono i frutti di questo percorso. Nel frattempo si mette al lavoro su nuova musica e a pensare a un nuovo album di cui, tra l’estate e l’autunno 2020, svela i primi singoli. “Femmena” è il suo secondo album ufficiale.