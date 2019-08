Figli di nessuno tour 2019 di Fabrizio Moro: le date dei concerti

Figli di nessuno tour 2019 di Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live in tutta Italia prima con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport di Acireale, Roma e Milano, e, dal 13 novembre, con un tour nei principali teatri italiani. I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Figli di nessuno tour 2019 di Fabrizio Moro: tutte le date

13 novembre – Tuscany Hall di FIRENZE

16 novembre – Teatro Dis_Play di BRESCIA

18 novembre – Europauditorium di BOLOGNA

20 novembre – Teatro Colosseo di TORINO

26 novembre – Teatro Ponchielli di CREMONA

29 novembre – Nuovo Teatro Carisport di CESENA

30 novembre – Teatro La Fenice di SENIGALLIA (AN)

2 dicembre – Teatro Massimo di PESCARA

4 dicembre – Teatro Augusteo di NAPOLI

5 dicembre – Teatro Team di BARI

6 dicembre – Teatro Verdi di BRINDISI

12 dicembre – Teatro Openjobmetis di VARESE

14 dicembre – Teatro Verdi di MONTECATINI (PT)

18 dicembre – Pala Congressi di LUGANO

Redazione-iGossip