Forever è il primo album da solista di Francesco Bianconi, il frontman dei Baustelle, che è già disponibile dal 16 ottobre scorso. Il suo primo progetto discografico da solista è stato anticipato dal lancio del singolo Certi uomini. Nei mesi scorsi, il cantautore e musicista di Montepulciano aveva pubblicato altri due singoli inseriti, poi, nell’album: Il bene, il suo primo singolo da solista in assoluto, e L’abisso.

Forever è stato prodotto da Amedeo Pace, componente del gruppo statunitense Blonde Redhead, ed è stato registrato nei Real World Studios, a Bath, in Inghilterra. Per quest’album, Bianconi ha collaborato con il cantautore canadese Rufus Wainwright, la cantante giapponese, anche lei componente dei Blonde Redhead, Kazu Makino, la cantante statunitense, componente dei The Fiery Furnaces, Eleanor Friedberger, la cantante e attrice marocchina Hindi Zahra, il quartetto di archi Balanescu Quartet e i pianisti Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett.

“È un disco scarno negli arrangiamenti e senza la tradizionale ritmica basso-chitarra-batteria – ha scritto l’artista su Instagram -, concepito con l’idea di usare la voce come unico elemento percussivo e con la presenza, nel tessuto di base di ogni pezzo, di un quartetto d’archi, il Balanescu Quartet e dei pianisti Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett che si alternano nell’esecuzione dei brani”.

Forever di Francesco Bianconi: la tracklist dell’album

Il bene L’abisso Andante Go! Fàika Llìl Wnhàr Zuma Beach The Strenght Certi uomini Assassinio dilettante Forever