Gigi D’Alessio è finito nuovamente al centro delle critiche e polemiche politiche per il super cachet ricevuto in occasione del concerto a Pratola Serra (Avellino). Dopo la rottura con Anna Tatangelo, D’Alessio è salito nuovamente agli onori della cronaca per gli 80mila euro del suo show musicale in Campania. Le opposizioni del comune di Pratola Serra hanno gridato allo scandalo.

L’opposizione dell’amministrazione comunale vigente di Pratola Serra, guidata dal sindaco Emanuele Aufiero, ha sollevato il caso: “Hanno pagato i cittadini”.

Il famoso e popolare cantautore napoletano, che si sente vittima di razzismo culturale, ha risposto alle polemiche e critiche politiche direttamente dal palco del concerto: “Ricordatevi che qua stiamo sempre uno a cantà e 400 a mangià. 16mila euro vanno allo Stato, all’Iva, mentre un’altra parte serve per pagare gli addetti ai lavori (come la sicurezza, i musicisti, i fonici)”. Il cantautore di La prima stella ha sottolineato che gli 80mila euro sono soldi offerti da 42 sponsor, poiché “il Comune non ha tirato fuori un euro”, e servirebbero altresì ad allestire il palco e impiegare “i furgoni, i camion, nonché a pagare gli alberghi, l’Enpals, la Siae”.

Ma le polemiche non si placano… Il caso non è affatto chiuso! In una nota diffusa alla stampa, il gruppo di opposizione Siamo Pratola Serra è ritornato sul costo del concerto di Gigi D’Alessio, sottolineando come sia vero che “uno canta e quattrocento magnano”, ma anche che “i cittadini di Pratola Serra pagano”. Hanno inoltre specificato che i soldi impiegati per permettere l’esibizione live ammonterebbero “a oltre 90mila euro, di cui circa 60mila da imputare al bilancio comunale, mentre il cantante parla di soli 80mila”. Invocando trasparenza sui soggetti che hanno finanziato l’evento musicale, il gruppo politico di opposizione ha asserito che gli “sponsor e relative somme versate non coprono affatto l’intero costo del concerto, ma un totale di 32.600,00 euro”.

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!