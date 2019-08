Gli Ex-Otago in concerto il 15 febbraio 2020 a Genova

Gli Ex-Otago si esibiranno in concerto il 15 febbraio 2020 a Genova. Per il gruppo è un sogno che si realizza dopo 17 anni di carriera. La band ha rivelato: “Questa di Genova è una tappa obbligata, perché la musica degli Ex-Otago parla da sempre di questi luoghi: non vediamo l’ora di far vivere Corochinato nella sua città di nascita, assieme a tutte le persone che ci hanno ispirato e che ne fanno parte. Sarà uno spettacolo unico, in cui uniremo tutte le meravigliose esperienze del tour primaverile ed estivo. Promettiamo di regalarvi uno splendido ricordo!”.

L’evento Belìn che bravi è sì la chiusura di un cerchio, ma va intesa con l’ironia genovese che da sempre contraddistingue la band, che dal febbraio 2019 ha ricevuto tantissimi riconoscimenti rimanendo sempre fedele al tipico stile Otago.

I biglietti per la nuova data sono disponibili su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati dal 6 agosto.

