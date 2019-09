Good Vibes è il nuovo album di Benji e Fede. La pubblicazione del loro nuovo disco è in programma per il prossimo 18 ottobre. Anticipato dalla hit dell’estate Dove e Quando, che è stata premiata come la più venduta dell’estate da Fimi/GFK all’Arena di Verona, I“Good Vibes” è il quarto album in studio dei due artisti, seguito di “20:05”, “0+” e “Siamo solo noise”.

“Preparatevi alle canzoni più belle della nostra carriera”, ha scritto Federico Rossi su Instagram. Il collega e amico Benjamin Mascolo ha aggiunto: “Spacchiamo tutto”.

I numerosi fan del duo musicale proveniente da Modena sono già in estasi e non vedono l’ora di acquistare il nuovo progetto musicale di Benji e Fede.

Redazione-iGossip