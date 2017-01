Gwen Stefani accusata dal suo parrucchiere per plagio

Gwen Stefani andrà in causa legale contro il suo hairstylist, ma non per un problema “di capelli”!

Secondo quanto si legge su TMZ, infatti, Gwen sarebbe al centro di una causa legale aperta contro di lei dal suo hairstylist, Richard Morrill. Nella disputa, sarebbe coinvolto anche Pharrell Williams, perché al centro della contesa c’è il brano “Spark the fire” del 2014.

Il pezzo, secondo l’accusa, sarebbe troppo simile, in alcune parti del testo, al brano inciso da Richard Morrill quando era parte di una band, i L.A.P.D., prima di abbandonare la carriera della musica e diventare un haistylist dei vip.

Richard avrebbe cantato il pezzo a Gwen, durante un loro incontro, mentre si occupava dei suoi capelli. La canzone dei L.A.P.D. è molto più vecchia, risale al 1998. L’uomo avrebbe chiesto, a Gwen e Pharrell, un risarcimento milionario: ben 25 milioni di dollari…