Hanglover di Fred De Palma: la tracklist del nuovo album

Hanglover è il nuovo album del rapper torinese Federico Palana, in arte Fred De Palma. L’uscita del nuovo disco è prevista per il 15 settembre. Il disco è stato anticipato dal singolo Non Tornare A Casa, che ha evidenziato una nuova direzione musicale intrapresa dall’artista. L’artista di Il cielo guarda te ha annunciato la bella notizia mediante un post condiviso sulla sua pagina Facebook.

Fred De Palma ha commentato la gaffe hot e social del suo collega Guè Pequeno, che ha pubblicato involontariamente su Instagram Stories il video della masturbazione. L’artista di Non ci sei tu e Milionario ha involontariamente condiviso su Instagram un video super hot! Probabilmente stava chattando con una ragazza sui social, quando ha per sbaglio condiviso in diretta con i suoi follower un video hard che lo ritrae mentre si masturba con il pene in primo piano. Fred ha dichiarato a Radio Deejay: “Ho tenuto la cosa nascosta, ma in questo momento mi sembra giusto sostenere un collega. Stavo mandando una foto a Valentina e invece che tenerla privata, l’ho messa pubblica su Snapchat. Poi, però, questo approccio violento ha fatto sì che facessi colpo su questa ragazza”. Valentina è poi diventata la sua fidanzata.

Hanglover di Fred De Palma: la tracklist dell’album

1 Hanglover

2 Love king

3 Un’altra notte feat. Giulia Jean

4 Adiós

5 Goodnite feat. LowLow & Livio Cori

6 Alabama

7 Io no

8 Il cielo guarda te

9 5.30 feat Achille Lauro

10 Niente da dire

11 Ora che

12 Almeno tu feat. Cicco Sanchez

13 Non tornare a casa

14 Tu dimmi

15 Il mio game feat. Samuel Heron

16 DYO

17 Vuoi ballare con me feat. Madh

18 Voilà