Harry Styles ha annunciato le date dei concerti del Live On Tour 2018. L’ex leader dei One Direction darà il via al suo secondo tour mondiale nelle arene e nei palazzetti a partire dall’11 marzo 2018. L’artista di Sweet Creature si esibirà in Italia il 2 e il 4 aprile 2018 a Milano e Bologna. Ecco tutte le date del Live On Tour 2018 del famoso, ricco, influente e popolare cantante britannico.

Le date dei concerti del Live On Tour 2018

11 Marzo 2018: Basel, Svizzera

13 Marzo 2018: Parigi, Francia

14 Marzo 2018: Amsterdam, Olanda

16 Marzo 2018: Anversa, Belgio

18 Marzo 2018: Stoccolma, Svezia

19 Marzo 2018: Copenhagen, Danimarca

21 Marzo 2018: Oslo, Norvegia

24 Marzo 2018: Oberhausen, Germania

25 Marzo 2018: Amburgo, Germania

27 Marzo 2018: Monaco, Germania

30 Marzo 2018: Barcellona, Spagna

31 Marzo 2018: Barcellona, Spagna

02 Aprile 2018: Milano, Italia

04 Aprile 2018: Bologna, Italia

05 Aprile 2018: Mannheim, Germania

07 Aprile 2018: Birmingham, UK

09 Aprile 2018: Manchester, UK

11 Aprile 2018: Londra, UK

12 Aprile 2018: Londra, UK

14 Aprile 2018: Glasgow, UK

16 Aprile 2018: Dublino, Irlanda

21 Aprile 2018: Perth, Australia

24 Aprile 2018: Melbourne, Australia

27 Aprile 2018: Sydney, Australia

28 Aprile 2018: Brisbane, Australia

01 Maggio 2018: Manila, Filippine

03 Maggio 2018: Singapore

05 Maggio 2018: Hong Kong

07 Maggio 2018: Bangkok, Thailandia

10 Maggio 2018: Osaka, Giappone

12 Maggio 2018: Tokyo, Giappone

23 Maggio 2018: Buenos Aires, Argentina

25 Maggio 2018: Santiago, Chile

27 Maggio 2018: Rio De Janeiro, Brasile

29 Maggio 2018: San Paolo, Brasile

01 Giugno 2018: Messico City, Messico

05 Giugno 2018: Dallas, Texas

07 Giugno 2018: Houston, Texas

09 Giugno 2018: Ft,Lauderdale, Florida

11 Giugno 2018: Atlanta, Georgia

12 Giugno 2018: Nashville, Tennessee

15 Giugno: Philadelphia, Pennsylvania

16 Giugno 2018: Toronto, Ontario

18 Giugno 2018: Boston, Massachusetts

21 Giugno 2018: New York

24 Giugno 2018: Washington, DC

26 Giugno 2018: Detroit, Michigan

27 Giugno 2018: Indianapolis, Indiana

30 Giugno 2018: Chicago, Illinois

01 Luglio 2018: St. Paul, Minnesota

03 Luglio 2018: Denver, Colorado

06 Luglio 2018: Vancouver, BC

07 Luglio 2018: Seattle, Washington

09 Luglio 2018: Sacramento, California

11 Luglio 2018: San Jose, California

13 Luglio 2018: Los Angeles, California