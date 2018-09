I Baustelle in concerto stasera a Torino per il decimo anniversario di Amen

I Baustelle si esibiranno dal vivo stasera alle Officine Grandi Riparazioni di Torino in occasione del decimo anniversario dell’album Amen. Il gruppo musicale Indie rock italiano, formatosi nel 1996 a Montepulciano in Toscana, suonerà il disco per intero, senza interruzioni, sorprese, nè bis.

Il 4 settembre hanno annunciato il concerto dedicato ad Amen mediante un post su Instagram. “Siamo lieti di annunciarvi che la conclusione della nostra lunga avventura di amore e violenza – ha esordito la band -, fatta di due dischi in due anni, viste magnifiche, parecchi palchi calcati e vostri sempre intonati cori si concluderà con una sorpresa un po’ folle. Ci eravamo quasi dimenticati che un disco molto importante per noi compiva nel 2018 dieci anni. Per questo, in corsa e accogliendo l’invito delle OGR, abbiamo deciso che l’ultimo concerto del tour de L’amore e la violenza avesse luogo a Torino – ha proseguito -, la città in cui quel disco è nato, e fosse un concerto senza L’amore e la violenza. Amici, eseguiremo tutto Amen, riarrangiato, espanso, letto attraverso le lenti dei nostri occhiali di oggi, dall’inizio alla fine, non un pezzo in più, senza bis, senza extra. Sarà per noi l’occasione per salutarvi prima del letargo, oltre che un evento unico ed emozionante, quelle cose belle che si fanno una volta sola nella vita”.

L’attesa per i fan dei Baustelle è finita.