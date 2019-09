I Green Day in concerto in Italia a giugno 2020

I Green Day si esibiranno in concerto in Italia a giugno 2020 durante alcune tappe del tour negli stadi con i Fall Out Boy e i Weezer, il The Hella Mega. Il trio guidato da Billie Joe Armstrong sarà di scena insieme ai Weezer il prossimo 10 giugno all’Ippodromo SNAI di Milano e il giorno successivo al Firenze Rocks di Firenze.

Il tour partirà il 13 giugno 2020 da Parigi e toccherà molte altre città in Europa e in Nord America. Inoltre, i Green Day si esibiranno anche in alcune date da soli in Europa e in Asia.

Il 10 settembre scorso il gruppo musicale punk statunitense formatosi a Berkeley nel 1986 ha lanciato il nuovo singolo Father Of All Motherfuckers, estratto dal loro prossimo album. “Volevamo creare qualcosa sulla danza – ha dichiarato la band musicale -. E sull’ansia, sul tribalismo, sulla gioia e… sulla violenza.. è la nostra storia. Riguarda tutti noi. Niente di quello che vedete è stato coreagrafato, eccetto le bellezze in rosso. Non hai bisogno di coreografie: perdi quel ca**o che hai da dire, se le usi. Urla come se nessuno ti stesse ascoltando. Balla come se i tuoi capelli fossero in fiamme. Striscia sulla pista da ballo. Sputa in aria. Fai cose strane”.

Redazione-iGossip