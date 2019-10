I Queen e Adam Lambert in concerto in Italia nel 2020

I Queen e Adam Lambert saranno in concerto in Italia nel 2020. I fan sono in estasi. La band di Brian May, Roger Taylor e con la voce di Adam Lambert (al posto dell’indimenticabile Freddie Mercury) tornerà in concerto in Italia il prossimo 24 maggio 2020.

Sarà l’unica tappa italiana della mitologica band musicale con Adam Lambert all’Unipol Arena di Bologna. Il The Rhapsody Tour, questo il nome del nuovo tour dei Queen, prenderà il via proprio dal palazzetto di Casalecchio di Reno, per poi girare in tutta Europa nel corso della prossima primavera.

I biglietti per il concerto di Queen e Adam Lambert a Bologna saranno rigorosamente nominali. Il biglietto non sarà dunque cedibile a terzi e all’entrata del palazzetto gli addetti alla sicurezza potrebbero effettuare un controllo sui documenti dei partecipanti.

Barley Arts ha fatto sapere tramite comunicato stampa: “Questo evento è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento. Ciascun titolo di accesso riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per singolo biglietto a partire dal 1° aprile 2020 fino al giorno prima del concerto… è possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per singola transazione”.

I biglietti in questione sono già disponibili sui canali ufficiali Vivaticket Italia, Ticketmaster Italia e TicketOne.

Redazione-iGossip