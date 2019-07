I Rammstein tornano in Italia: il 13 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Torino

I Rammstein torneranno in Italia per un’unica tappa allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’ultima volta che abbiamo visto la band tedesca su un palco italiano risale al 2016. Dopo il grande successo del nuovo album omonimo, dopo i numerosi “sold out” registrati nel tour degli stadi europei attualmente in corso, il gruppo musicale industrial metal tedesco tornerà nel nostro paese per un’unica imperdibile data: il 13 luglio 2020.

I biglietti

La prevendita dei biglietti è stata aperta venerdì 5 luglio a partire dalle ore 11.00 su eventim.com/rammstein. Ricordiamo che il biglietto sarà nominale e che, di conseguenza, all’entrata dello stadio potrebbero essere effettuati sulla validità dei biglietti previa richiesta dei documenti dei partecipanti.

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €62,00 + d.p.

Inizio show Rammstein: ore 21.00

Redazione-iGossip