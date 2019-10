I Simply Red tornano in Italia per un concerto al Forum di Assago

I Simply Red torneranno in Italia per un concerto al Forum di Assago. Il prossimo live meneghino della band di Mick Hucknail sarà la prima occasione italiana per presentare i nuovi brani del gruppo contenuto in Blue Eyed Soul, il dodicesimo disco del gruppo britannico in uscita il prossimo 8 novembre.

Il gruppo musicale soul-pop inglese, fondato nella prima metà degli anni ottanta da Mick Hucknall, si esibirà il prossimo 16 novembre con una tappa unica fissata al Forum di Assago.

Oltre all’unica tappa italiana, la band musicale inglese si esibirà il prossimo anno in un lungo tour europeo che nel corso di un totale di 33 date toccherà i più importanti palazzetti del Regno Unito, d’Irlanda e del Vecchio Continente.

