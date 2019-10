I The 1975 in concerto al Fabrique di Milano nel 2020

I The 1975 saranno in concerto al Fabrique di Milano nel 2020 per l’unica tappa italiana del loro tour, dopo il successo del recente live meneghino a Milano Rocks. I biglietti si possono acquistare da Livenation.it. Ma non è finita qui. C’è una grossa sorpresa per i fan del gruppo musicale pop britannico formatosi nel 2002 a Manchester.

La band musicale composta da Matthew “Matty” Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald lancerà un nuovo progetto discografico a inizi 2020. Il lancio del quinto album intitolato Notes on a conditional form è in programma per il 21 febbraio 2020 ed è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo People.

Redazione-iGossip