I The Darkenss in concerto in Italia a febbraio 2020

I The Darkenss saranno in concerto in Italia a febbraio 2020 per presentare per la prima volta dal vivo tutti i brani contenuti nel loro nuovo disco Easter is cancelled. La band britannica si esibiranno i prossimi 6 e 7 febbraio all’Alcatraz di Milano e al Vox Club di Nonantola.

I Darkness si sono infatti già esibiti lo scorso 20 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, nell’hinterland nord di Milano, e al Festival di Majano, in provincia di Udine, il 21 luglio. Ai due concerti previsti per 2020, tuttavia, il gruppo avrà in serbo molte altre sorprese per i fan.

I The Darkenss in concerto in Italia: i biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Redazione-iGossip