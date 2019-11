Il sole ad est è il nuovo album di Alberto Urso, che è già disponibile dal 31 ottobre 2019. Il secondo disco del vincitore di Amici di Maria De Filippi è stato anticipato dal singolo “E poi ti penti”.

Uno dei possibili candidati big al Festival di Sanremo 2020 ha rivelato: “Non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est la mia carriera è appena all’alba, ma il mio amore per la musica e l’affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l’energia per lavorare a questo nuovo progetto. Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura”.

Il disco si compone di 8 nuovi brani tra cui il primo singolo, E poi ti penti, scritto da Kekko Silvestre dei Modà. Nel disco compaiono in veste di autori anche Ermal Meta (uno degli artisti preferiti di Alberto) e una vecchia conoscenza del pubblico di Amici di Maria De Filippi, Briga. Presente anche l’amica Giordana Angi che, dopo la collaborazione nel precedente album con il brano Accanto a te (e il duetto presente nel suo disco, Oltre mare, già sigla di Amici Celebrities), ha scritto con Alberto il brano Solo con te.

Il sole ad est di Alberto Urso: la tracklist dell’album

1. E poi ti penti

2. L’Oro del mondo

3. Da qui all’eternità

4. Non sono più lo stesso

5. Resta per sempre

6. Solo con te

7. Il mondo tranne te

8. Se fossi aria

Redazione-iGossip