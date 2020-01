Irama abbandona Instagram: “Non sarà per molto, ma ne ho bisogno”

Irama ha deciso di prendersi una pausa dai social network. Il suo non è un addio, ma un abbandono temporaneo per tornare successivamente con un altro spirito. Staccare ogni tanto la spina dai social è salutare per la gente comune, ma anche per i nostri cari vip.

Il vincitore del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha annunciato la sua decisione alcune settimane fa sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Il giovane e amato artista ha scritto alcune settimane fa sul suo profilo social: “24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo”.

Irama non ci sarà neanche a Sanremo 2020. Per lui sarà un periodo di disintossicazione dai social e dai grandi palcoscenici.