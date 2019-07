J-Ax è rinato grazie a Fedez? “Non è vero”

J-Ax è rinato grazie a Fedez? L’ex leader degli Articolo 31 ha risposto agli attacchi e alle critiche degli hater dalle pagine del Corriere della Sera. Il suo nuovo brano “Ostia Lido”, che è già Platino e ha oltrepassato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, è sicuramente uno dei tormentoni musicali dell’estate 2019.

J-Ax ha spiegato che non è rinato grazie al tour e alla precedente collaborazione con Fedez: “Gli hater sostengono che sono rinato dopo quel tour, non è vero. Sono rinato con Il bello di essere brutti, nel 2014, per quell’album ho vinto quattro dischi di Platino come Comunisti col Rolex. Io e Fedez volevamo una pausa dalle nostre carriere da solisti per questo abbiamo lavorato insieme. Poi è diventata una roba grossa pure quella”.

Per quanto riguarda il suo nuovo singolo Ostia Lido, il famoso rapper ha dichiarato: “Ho l’accesso a posti esclusivi, ma quando ci sono andato mi sono annoiato. Mi diverto di più in situazioni normali, con gli amici. Da lì è nata Ostia Lido: tutti vogliono fare i fenomeni per condividere sui social la loro vacanza. Mi sono detto voglio il posto meno esotico, dove si mangia bene. Negli anni 90 andavo a molte feste in spiaggia a Ostia”.

Al Corriere ha svelato i nuovi progetti, dal prossimo album (“Ho una ventina di demo. Sarà attinente alla realtà”), al ritorno in televisione: “È stato riconfermato All Together Now, con Michelle Hunziker“. Dunque, lo rivedremo nel programma musicale di Mediaset anche nella stagione 2019-20. “Mi trovo bene con le donne al comando”, ha ammesso il rapper, “Anche con Raffaella Carrà a The Voice: è un mito. Quando registravamo e diceva: ‘È tardi, torno a casa’, si smetteva tutti. Mi piace fare il capitano, ma il generale deve essere donna”.

J-Ax è finito spesso al centro delle polemiche per i suoi testi musicali e le sue battaglie per i diritti civili e politici: “Con gli Articolo 31 abbiamo cantato Ohi Maria (sulla marijuana ndr) a Domenica In ed è successo un casino, per un po’ non siamo tornati in Rai. Poi ci sono i miei litigi con il ministro dell’Interno su Twitter. Non ho mai subito una censura dichiarata, ma è chiaro che se ti esponi da una certa area le offerte di lavoro diminuiscono”.

Redazione-iGossip