J-Ax festeggia 45 anni e regala ai fan il video di L’uomo col cappello

J-Ax ha festeggiato 45 anni il 5 agosto scorso. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano ha ricevuto tantissimi auguri di buon compleanno dai fan e da diversi personaggi famosi del jet set italiano. Il papà vip del piccolo Nicolas, nato cinque mesi fa dalla storia d’amore con la modella americana Elaina Coker, ha ringraziato i fan sui suoi profili social e ha riservato loro una bella sorpresa.

L’autore insieme a Fedez deltormentone dell’estate 2017 Senza pagare ha condiviso il link al video musicale di L’uomo col cappello.

Il grande amico di Fedez, J-Ax, ha esordito così: “Grazie davvero per l’affetto che mi state dimostrando, sono stato sommerso da migliaia di messaggi di auguri. Incredibile quanto tempo sia passato, a pensarci mi gira la testa.

Questa vita passa veloce come un battito di ciglia ma proprio oggi circondato dall’amore dei miei cari, mi rendo conto ancora una volta della mia enorme fortuna”.

Poi ha parlato della grande gioia che gli ha riservato il 2017… “Quest’anno ho ricevuto il dono più grande che la vita possa fare – ha raccontato J-Ax -, mio figlio, quindi non c’è nient’altro che possa desiderare. Ho ricevuto auguri da radio, giornali e amici famosi, sarei un ipocrita se dicessi che non mi fa piacere, però rimango sempre più commosso dai messaggi di chi mi ascolta”.

“Ragazzi di tutte le età che mi scrivono di quanto per loro la mia musica sia importante – ha continuato il rapper e produttore discografico – Sono loro che danno un senso a quello che faccio. Per voi oggi ho preparato una sorpresa – ha continuato J-Ax -, a distanza di anni dall’uscita de Il bello d’esser brutti ecco il video dell’Uomo col cappello. Dal vostro sfigato preferito, grazie. Non vorrei altra vita – ha concluso – che la mia”.

L’uomo col cappello di J-Ax: il video ufficiale