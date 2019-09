Jesus is King è il nuovo album di Kanye West. La notizia è stata diffusa dalla moglie del famoso rapper, la celebre star tv americana Kim Kardashian, mediante un post condiviso con i suoi milioni di follower su Instagram.

La regina dei reality show a stelle e strisce ha condiviso una Instagram Story contenente una tracklist, un titolo e una data di pubblicazione. La foto in questione è stata condivisa anche dalla piattaforma statunitense Complex. Il nuovo disco del seguitissimo rapper e produttore di Atlanta dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo 27 settembre.

Jesus is King di Kanye West: la tracklist dell’album

1. Glade

2. Garden

3. Seleh

4. God Is

5. Baptized

6. Sierra Canyon

7. Hands On

8. Wake the Dead

9. Water

10. Through the Valley

11. Sunday

12. Sweet Jesus

