Jovanotti ha regalato due grosse sorprese estive ai suoi fan tramite Facebook. Il 50enne cantautore, rapper e disc jockey romano Lorenzo Cherubini ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album entro l’anno e nuovi concerti per il 2018! Fan in estasi per il doppio regalo estivo del loro idolo.

Jovanotti ha pubblicato un “bollettino dei naviganti a vista” dal titolo “Nuovo disco e concerti” in cui ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco e i concerti per il nuovo anno.

Ecco il bollettino magico di Lorenzo Cherubini:

dichiaro chiusa la parte della “preproduzione” del disco che è stata fatta un po’ nel mio studio e un po’ in giro negli ultimi mesi. “Preproduzione” è una parola che comprende la scrittura dei pezzi e la registrazione di versioni, provini, tentativi, demo, bozze, appunti, false partenze, fecondazioni musicali naturali o assistite;

con Agosto inizia la fase che porterà al disco vero e proprio: la “produzione”. E su questo per adesso non vi dico nulla tranne che in questi giorni a quelli che si avvicinano a me gli si ricarica il cellulare. Emetto onde elettromagnetiche;

una cosa però ve la dico anche se so che la sapete, se ci conosciamo come so che ci conosciamo: ogni mio/nostro disco è un disco nuovo. Si riparte sempre da zero, con la cura, l’amore e la dedizione che nascono dalla passione che con il tempo invece di diminuire aumenta. Il desiderio di fare una cosa che accenda l’entusiasmo in me è sempre più forte;

immagino che all’inizio di settembre potrò dirvi con una certa sicurezza se riusciremo ad uscire entro l’anno con l’album nuovo;

intanto… abbiamo prenotato quattro mesi di palazzetti a partire da febbraio, nel caso li annunceremo solo a settembre, quando avremo la sicurezza dell’uscita del disco per fine anno, come spero;

per l’anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile. Quello che vorrei è suonare in una città alla volta per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire (stiamo già raccogliendo la squadra,le idee e le suggestioni). Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire, spero davvero di potervi confermare che da febbraio si suona fino a non poterne più;

quindi come potete vedere la confusione è tanta sotto il cielo, ma il desiderio è ancora di più, quindi secondo me ce la facciamo a fare tutto nei tempi;

per adesso tutte le informazioni che posso confermare sono queste, ma vi tengo aggiornati.

Ha poi concluso il post augurando a tutti i suoi fan un caldo agosto pieno di vita e di cose belle.