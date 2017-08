Katy Perry ad American Idol: “Vorrei Lionel Richie in giuria”

Katy Perry è stata scelta come giurata del talent show musicale American Idol. La celebre popstar americana di Power vorrebbe Lionel Richie in giuria con lei. Il rumor si era diffuso alcuni mesi fa: “Katy Perry, invece, sempre in base alle voci, sarebbe in contatto per far parte dei giudici di American Idol, resuscitata dopo appena due anni di stop, per il canale ABC. Se l’accordo dovesse andare in porto, Katy cercherebbe di far combaciare gli impegni di registrazione e dirette con le date del suo prossimo tour“.

Ora la poliedrica e famosa artista di Bon Appetit ha confermato la sua presenza nel talent show e ha rivelato un suo grande sogno, durante un’ospitata radiofonica da Ryan Seacrest. Qual è? Avere il 68enne cantante, compositore e attore statunitense ed ex frontman dei Commodores Lionel Richie in giuria accanto a lei.

“Sto davvero sperando per Lionel – ha detto la cantante di Chained To The Rhythm -, perché penso che sia un’icona. Se tu hai mai visto o incontrato Lionel, sai che è semplicemente in grado di incantare tutta la stanza, e lui è un artigiano con parole. La sua sola presenza illumina l’intero posto”.

Oltre a Lionel, Katy Perry vorrebbe in giuria uno giovane… “Tra Lionel e me sarebbe bello avere qualcuno un po’ più fresco”, ha confidato la popstar americana. Chi? Il 25enne Charlie Puth, pseudonimo di Charles Otto Puth jr, che è un cantante, compositore e produttore discografico statunitense.

Intanto in queste ultime settimane si è diffuso il rumor sul presunto ritorno di fiamma di Katy Perry con il divo di Hollywood, Orlando Bloom. Ecco cosa ha detto la cantante statunitense a SiriusXM Hits 1: “Beh, sai. Penso che le persone entrano ed escono dalla nostra vita… è bello tenere chi ami vicino a te, per me le cose non sono così nette. Quando si cresce, le linee di confine si fanno sfocate. Sai, sono molto occupata adesso, sto per andare in tour per un altro anno”.