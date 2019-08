Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie confermati giudici ad American Idol

Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie sono stati confermati come giudici anche per la nuova edizione del talent show, American Idol. Luke ha confermato il ritorno nella nuova edizione di American Idol, insieme a Bobby Bones come mentore, con un messaggio sui social: “Il trio sta tornando”.

Karey Burke, presidente della ABC Entertainment, ha dichiarato: “American Idol è la serie originale dei talent musicali. È stato il primo del suo genere a portare cantanti di tutti i giorni e trasformarli in superstar, lanciando la carriera di così tanti artisti straordinari. Non potremmo essere più entusiasti del fatto che Katy, Luke, Lionel e Bobby continuino nei loro ruoli mentre American Idol cerca la prossima grande star della musica, con più episodi dal vivo e nuovi eccitanti elementi creativi in ??arrivo in questa stagione”.

Luke Bryan ha poi asserito: “Non è qualcosa in cui ci limitiamo a guardare, guardiamo l’orologio, passiamo le nostre due ore con chiunque sia sul palco. Ci teniamo davvero a ciò che accade a loro. E con le possibilità che abbiamo per aiutarli, lo faremo”.

Redazione-iGossip