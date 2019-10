Kety è il nuovo album di Ketama126. La scelta dello pseudonimo del rapper e produttore discografico di Latina, Piero Baldini, è legata ad un particolare aneddoto citato dallo stesso Ketama: «Il nome Ketama nasce da molto prima che facessi rap, in una maniera molto più stupida e meno rocambolesca di quanto immagini. Avevo all’incirca 15 anni ed era una delle prime volte che andavo a casa del Gordo, un nostro caro amico venuto a mancare in circostanze molto drammatiche un paio di anni fa, ad un certo punto arrivò il padre di Gordo che disse al figlio riferendosi a me: “Stai attento quello è un’acqua cheta!”. Da lì in poi Gordo e tutti gli altri decisero di chiamarmi Keta, che poi divenne Ketama, o Tama».

Il rapper romano, membro del collettivo 126/CXXVI – Lovegang, di cui fanno parte anche artisti come Franco126 e Pretty Solero (anche Carl Brave ha collaborato con la crew di cui viene erroneamente considerato membro), ha pubblicato il suo nuovo disco il 18 ottobre su etichetta Sony Music.

Ketama126 è reduce dal successo del singolo Scacciacani, realizzato con la collaborazione di Massimo Pericolo, prodotto da Crookers e Nic Sarno. Il singolo, il primo che il rapper ha pubblicato con la Sony Music, ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro.

Redazione-iGossip