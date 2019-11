La Bella Musica è il nuovo album di Vegas Jones, che è disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dall’8 novembre scorso. Il suo nuovo disco è pubblicato su etichetta RCA/Sony Music (il primo pubblicato con Sony Music Italia) ed è stato anticipato dal singolo Puertosol, pubblicato nel giugno scorso e ripubblicato nell’agosto scorso nella versione Golden Coast con la partecipazione di Dani Faiv.

Il giovane artista ha così annunciato la pubblicazione del suo nuovo album: “Non è un semplice ritorno, sto tornando per raccontare la mia storia. Il processo creativo ha richiesto una profonda intimità con me stesso”.

Vegas ha poi aggiunto sui suoi profili social: “Ho scoperto un nuovo lato di me, forse il migliore e mi sento evoluto. Ho viaggiato molto prima di ricominciare a scrivere, ho aspettato di avere un bagaglio più pesante e più consapevolezza di chi sono, di dove sono, di cosa e chi rappresento. Ho voglia di riscatto, non solo per me, ma per tutta la mia gente. Il disco si chiama La Bella Musica e si chiama cosi semplicemente perché va ascoltato. Non sono mai stato più in forma, la mia squadra non è mai stata più in forma, sarà diverso”.

Per poi proseguire: “SONO IO! Non ho sprecato né una canzone, né una barra, né una singola parola. Avevo tanto da dire e non è stato facile esprimermi, ma con l’aiuto del team è stato possibile. Quando ho scritto Bellaria vivevo il sogno di un ragazzo come voi che ce la sta facendo, con La Bella Musica lotto perché Il sogno diventi e resti realtà. Grazie a voi che ci state credendo quanto me, grazie della pazienza, ne varrà la pena. Dentro ci sarà tutto il mio 2019, ci sarà tutto il Vegas che un mio fan vuole sentire”.

