La tua futura ex moglie è il nuovo singolo di Willie Peyote, che è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 30 agosto scorso. Il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale. Willie è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. Il nuovo brano del 34enne rapper torinese Guglielmo Bruno anticipa il nuovo progetto discografico del rapper torinese, in uscita entro la fine dell’anno per la Virgin Records/Universal Music Italia.

Per il 34enne artista si tratta del quinto album di inediti, che arriva a due anni di distanza da Sindrome di Tôret, pubblicato nell’ottobre 2017 ed esordì nella top ten nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Redazione-iGossip