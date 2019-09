Lana Del Rey dopo Norman Fucking Rockwell! pensa già al nuovo album. La 34enne cantautrice e modella statunitense ha già svelato il titolo del nuovo disco. In un’intervista rilasciata al Times, Lana ha infatti assicurato di stare già lavorando alle tracce che comporranno il prossimo progetto.

La celebre cantante, che ha venduto complessivamente più di 20 milioni di copie dei suoi album, non ha però voluto fornire ulteriori dettagli sul prossimo album: “Sento che probabilmente uscirà a sorpresa nei prossimi 12 o 13 mesi. Sono davvero eccitata in questo momento. Non voglio fare una pausa”.

Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip