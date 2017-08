Le Fifth Harmony hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album omonimo mediante i social network. Il gruppo, inizialmente chiamato LYLAS acronimo di “Love You Like a Sister”, è nato nel 2012 durante il bootcamp della seconda edizione del talent-show televisivo The X Factor. Nel 2013 hanno siglato un contratto con la Syco Music, di proprietà di Simon Cowell, e con la Epic Records, di proprietà di L.A. Reid, al termine della seconda edizione del programma. Hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti in questi ultimi anni. Le Fifth Harmony hanno perso un membro nell’ultimo anno. Il gruppo è attualmente composto da Ally Brooke Hernanez, Normani Kordei Hamilton, Lauren Jauregui e Dinah Jane Hansen, mentre, Camila Cabello ha abbandonato la band per continuare la carriera da solista il 18 dicembre 2016. Dopo Reflection e 7/27, il gruppo ha annunciato la pubblicazione imminente del terzo disco sui profili social. Il disco sarà disponibile a partire dal 25 agosto 2017. Gli impegni della girlband prevedono, inoltre, una performance agli Mtv Video Music Awards 2017 e a Good Morning America. Ecco la tracklist e la cover del disco.

Fifth Harmony: la tracklist del nuovo album

01. Down feat. Gucci Mane

02. He Like That

03. Sauced Up

04. Make You Mad

05. Deliver

06. Lonely Night

07. Don’t Say You Love Me

08. Angel

09. Messy

10. Bridges

Ready? #FifthHarmony 8.25 Un post condiviso da Fifth Harmony (@fifthharmony) in data: 8 Ago 2017 alle ore 16:38 PDT

Fifth Harmony: la cover del nuovo album

Our new album #FifthHarmony is available for pre-order NOW! Pre-Save on @spotify: fifthharmony.co/SpotifyPresave Pre-order on @applemusic: fifthharmony.co/iTunes Un post condiviso da Fifth Harmony (@fifthharmony) in data: 10 Ago 2017 alle ore 05:14 PDT

Le date del tour 2017 delle Fifth Harmony

Latin America! Get ready for the #5HPSATour – SO EXCITED to see you babes? Info: fifthharmony.com Pre-Sale Access: fifthharmony.co/TourClub VIP: fifthharmony.co/VIP Un post condiviso da Fifth Harmony (@fifthharmony) in data: 9 Ago 2017 alle ore 08:18 PDT