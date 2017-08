Liam Payne crede nella reunion dei One Direction. Il giovane e sexy cantante britannico vorrebbe collaborare anche con l’ex membro della band, Zayn Malik. L’autore di Strip That Down ha rilasciato un’intervista a BuzzFeed in cui ha parlato del futuro con i suoi ex colleghi, i One Direction, a due anni dall’ultimo disco della boyband anglo-irlandese formata da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson.

Liam Payne ha le idee chiare sulla reunion di una delle boy band più influenti, ricche, potenti e famose del pianeta. “Penso che ci riuniremo a un certo punto – ha dichiarato il giovane artista -, in futuro. Dobbiamo farlo. Voglio dire, abbiamo un album che ancora non abbiamo portato in tour e in giro, inoltre voglio scrivere altre canzoni con i ragazzi”.

Anhce il celebre personaggio tv e produttore discografico britannico Simon Cowell crede nella reunion della band musicale, che ha lanciato alcuni anni fa nell’olimpo della musica mondiale. Una fonte ha rilasciato qualche settimana fa alcune dichiarazioni al tabloid The Sun: “Simon è molto orgoglioso di Louis e di tutti i risultati del gruppo negli ultimi 18 mesi. Per il lancio delle loro carriere solista, essere un gruppo di superstar singolarmente e come band, lo rende particolarmente fiero. Questa cosa rende Simon più determinato che mai sul fatto che questa pausa non segna la fine dei One Direction. Simon ha sempre considerato la band in pausa – ha proseguito l’insider -, piuttosto che sciolta, e anche se non ci sono piani confermati al momento per loro di tornare Insieme ancora una volta, la sua ambizione e convinzione è che i ragazzi si riuniranno”.

Simon Cowell sogna ad occhi aperti: “Negli occhi di Simon, il miglior esempio per One Direction da seguire è sempre stato quello dei Rolling Stones, con i ragazzi che fanno i propri progetti di successo e poi tornano regolarmente insieme. Questo è il sogno ultimo di Simon per i One Direction”.

