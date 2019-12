Liberato in concerto al Forum di Assago il 25 aprile 2020

Liberato si esibirà in concerto al Forum di Assago il 25 aprile 2020. A due anni dalla sua prima esibizione, l’artista senza volto tornerà live nella città meneghina. L’annuncio è arrivato proprio da Liberato attraverso i suoi profili social: “CE VERIMM’ LLÀ”, ha scritto, allegando un video con un pizzaiolo con il volto bendato che sforna una pizza, sul cui cartone c’è stampata la data “XXV IV”.

I biglietti sono in vendita su TicketOne. Il costo varia dai 34,50 euro per l’anello C ai 46 euro della tribuna gold.